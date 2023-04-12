Белгород, 12 апреля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В результате обстрела села Новостроевка-Вторая Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один местный житель. Об этом 12 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

«Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа», — написал Гладков.

По словам губернатора, всё обошлось лёгкой контузией. Пострадавший от госпитализации отказался, добавил глава региона.

Гладков уточнил, что в результате обстрела поврежден один из частных домов. Также повреждено четыре домовладения в хуторе Старый Волоконовского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вознесеновка и село Тишка в Белгородской области. В результате обстрелов никто не пострадал.