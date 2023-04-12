Foreign Policy: своей политикой по отношению к Москве Киев создал «монстра Франкенштейна»

Киев, , 14:14 — REGNUM Власти Украины оказалось в ловушке собственной политики по радикализации жителей страны. Об этом написал директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатолий Ливен для издания Foreign Policy.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина мотивацией к борьбе с Россией создала «монстра Франкенштейна». Теперь, когда дело доходит до компромисса с Москвой, она не может контролировать общественное мнение», — говорится в материале.

Автор припомнил слова секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который заявлял, что если президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Кремлём, то это станет для него политическим самоубийством.

Автор отмечает, что вопрос о переходе к дипломатии может вызвать раскол между Киевом и правительствами западных стран, которые считают Крым тем, ради чего Кремль будет готов пойти на эскалацию ядерной войны.

Ливен отметил, что независимо от того, будет ли запланированное наступление Украины успешным и приведет украинские войска к границе Крыма либо потерпит неудачу, Киев, скорее всего, столкнется с растущими призывами правительств западных стран к некоторой форме временного территориального компромисса с Россией.

В статье также говорится о том, что сильное давление со стороны США может вынудить Зеленского согласиться на уступки России, даже если сам он будет вынужден публично отвечать на такое давление протестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в администрации президента России не видят перспектив для возобновления переговоров с властями Украины.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил обещанием подождать, встретить и похоронить ВСУ на угрозы украинского президента Владимира Зеленского начать наступление на полуостров. Ранее ряд украинских СМИ распространили заявление Зеленского о готовящемся контрнаступлении украинских войск, в котором он пригрозил уничтожить российских военных, если они не покинут территории, которые Киев считает своими.