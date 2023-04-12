Санкт-Петербург, 12 апреля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Иностранный гражданин задержан в Санкт-Петербурге за домогательства к 13-летней девочке в вагоне метро. Об этом сообщает 12 апреля издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Накануне во второй половине дня школьница обратилась к полицейским на станции «Площадь Александра Невского». Она рассказала, что взрослый мужчина стал прижиматься к ней, когда она ехала в районе станции «Новочеркасская». Девочка смогла вырваться и выбежала из вагона на остановке.

Спустя короткое время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний гражданин одной из бывших советских республик, состоящий на миграционном учете. В Петербурге он находится с августа 2022 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге задержали гражданина США, спустившего штаны в автобусе на глазах 15-летней школьницы. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.