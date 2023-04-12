Пекин, 12 апреля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин указал китайским военнослужащим на необходимость активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Об этом 12 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.

Mfa.gov.cn Си Цзиньпин

Отмечается, что Си Цзиньпин провёл проверку Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Нужно усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», — сказал китайский лидер.

Также Си Цзиньпин отметил важность углубления исследований в военной сфере и обновления тактики и методов обучения.

30 марта американский журнал Foreign Affairs написал, что Си Цзиньпин готовит народ и армию КНР к войне. Отмечается, что в своём выступлении на ежегодном собрании китайского парламента он заявил, что народ и армия Китая должны быть готовы к возможной войне, а генералы должны «осмелиться сражаться» и не бояться принимать трудные решения.