Набиуллина: к ослаблению рубля привели снижение цен на нефть и уменьшение объёмов экспорта

Москва, , 14:12 — REGNUM Курс рубля снизился по отношению к доллару в связи с сокращением объёмов экспорта нефти из России и снижением её цены. Об этом заявила 12 апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме РФ.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ослабление курса связано с тем, что у нас экспорт снижался всё-таки в стоимостном выражении и падение цен на нефть было», — отметила она.

При этом она подчеркнула, что попытки административного управления курсом российской валюты предприниматься не будут, так как такие способы разрешить ситуацию могут привести к девальвации и финансовому кризису. Кроме того, в итоге курс может оторваться от экономических реалий, от баланса интереса экспортеров и импортеров.

Рост цен на нефть, который был зафиксирован недавно, скажется на курсе рубля впоследствии. Сейчас валютный рынок реагирует на период, когда топливо было дешевле, объяснила Набиуллина.

6 апреля курс доллара в России на торгах в Мосбирже впервые с апреля 2022 года поднимался до 83,5 рублей, а 7 апреля составил 82 рубля, этот уровень сохраняется и сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин отмечал, что снижение курса рубля по отношению к доллару объясняется проседанием показателей по экспортной выручке в начале года. Он заверил, что в дальнейшем эта ситуация выровняется и динамика «станет более гладкой».