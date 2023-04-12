Генпрокуратуру просят проверить Аллу Пугачёву на финансирование ВСУ
Москва, 12 апреля 2023, 13:49 — REGNUM Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певицу Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ. Об этом Бородин сообщил ИА REGNUM 12 апреля.
«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачёву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — сказано в его обращении.
Глава проекта отметил, что Пугачёва не только сама критикует специальную военную операцию России, но и поддерживает деятелей культуры, которые выступают с аналогичных позиций и оказывают финансовую помощь Украине.
Эксперты проекта ранее установили, что Пугачёва получает зарубежное финансирование, а также поддерживает связи с западными спецслужбами, отметил Бородин.
Ранее 12 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что общественники попросили Следственный комитет проверить певицу Кристину Орбакайте и её старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Орбакайте живёт в США, в Россию ездит для заработка, а на сцене выступает в цветах украинского флага, отметили авторы обращения — Ассоциация патриотических сил Юга России.