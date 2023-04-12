Москва, 12 апреля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певицу Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ. Об этом Бородин сообщил ИА REGNUM 12 апреля.

Илья Питалев/РИА Новости Певица Алла Пугачева

«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачёву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — сказано в его обращении.

Глава проекта отметил, что Пугачёва не только сама критикует специальную военную операцию России, но и поддерживает деятелей культуры, которые выступают с аналогичных позиций и оказывают финансовую помощь Украине.

Эксперты проекта ранее установили, что Пугачёва получает зарубежное финансирование, а также поддерживает связи с западными спецслужбами, отметил Бородин.

Ранее 12 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что общественники попросили Следственный комитет проверить певицу Кристину Орбакайте и её старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Орбакайте живёт в США, в Россию ездит для заработка, а на сцене выступает в цветах украинского флага, отметили авторы обращения — Ассоциация патриотических сил Юга России.