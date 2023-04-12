Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге продолжит работу без художественного руководителя, контракт с режиссёром Андреем Могучим истёк. Об этом сообщили 12 апреля в Министерстве культуры России.

Бывший главный режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андрей Могучий © Алексей Даничев/РИА Новости

Срок действующего контракта худрука БДТ Могучего прекратился 9 апреля, продлевать его не будут. Минкультуры утвердило новый устав и перевело театр под управление директора.

«Общее управление театром будет осуществляться директором учреждения», — сообщили в министерстве «Интерфаксу».

Директором БДТ останется Татьяна Архипова. Андрей Могучий был художественным руководителем театра с 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года в историческом здании БДТ начались ремонтные работы, в связи чем труппа играла спектакли на второй сцене, а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Директор театра Архипова заявляла, что ситуация стала критической для исторического здания и грозила серьёзными последствиями.