Москва, 12 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Защита обжаловала арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом 12 апреля сообщили в Басманном суде Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Отмечается, что 11 апреля в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда об избрании меры пресечения в отношении Треповой.

4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Татарский погиб во время творческого вечера, проходившего в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему статуэтки.

Трепову задержали по подозрению в совершении теракта. Она призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали убийство Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины. Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно.