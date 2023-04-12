Доклад: биопрограммы США в странах бывшего СССР изучают способы передачи инфекций птицами

Москва, , 13:50 — REGNUM Биологические программы Пентагона в некоторых государствах бывшего Советского Союза изучают способы распространения опасных инфекций мигрирующими птицами, членистоногими, а также летучими мышами, сообщается в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на Украине.

Пентагон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Медико-биологические программы Пентагона в отдельных бывших советских республиках сфокусированы также на изучении возможностей распространения возбудителей опасных инфекций мигрирующими птицами, летучими мышами и членистоногими, которые рассматриваются американскими специалистами в качестве потенциальных естественных «средств доставки» опасных микроорганизмов», — цитирует ТАСС текст документа.

Как передавало ИА REGNUM, доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины единогласно одобрили члены Совета Федерации РФ.

Деятельность лабораторий парламентская комиссия анализировала в течение года. По результатам этой работы был подготовлен доклад. Из него следует, что лаборатории для разработки биологического оружия создавались на Украине американскими специалистами.

Глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что США продолжают работу по созданию компонентов биологического оружия и могут его применять за пределами своего государства.