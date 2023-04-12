Москва, 12 апреля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Сенатор Людмила Нарусова выразила обеспокоенность тем, что в Республику Тыва, которую она представляет в Совете Федерации, из Монголии перемещается большое количество заражённых чумой сурков. Об этом она заявила на пленарном заседании в ходе обсуждения доклада о биолабораториях США на Украине.

Ольга Смольская/РИА Новости Сурок

Сенатор отметила, что не только биологическое оружие может нести эту опасность.

«Например, в Республику Тыва из Монголии приходит огромное количество сурков, заражённых чумой. Я не берусь утверждать, что это — специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить», — уточнила она, добавив, что лаборатории по выявлению различных инфекций в основном сосредоточены в больших городах.

Нарусова подняла вопрос о доступности лабораторий, в которых можно было бы «своевременно и оперативно выявлять такого рода инфекции».

Вице-премьер Татьяна Голикова, напомнила, что во время пандемии коронавируса были развиты центры секвенирования, которые сейчас расширяют сферу деятельности и на другие инфекции.

Она уточнила, что Россельхознадзор, Роспотребнадзор, а также ветеринарные службы сейчас обладают всеми возможностями для того, чтобы выявлять инфекции, которые циркулируют на территории России и могут быть занесены с территории других стран.

«Эта работа ведётся. Мы возможности лабораторий расширяем и считаем это важным», — отметила она, добавив, что «на территории конкретных регионов» данная работа будет продолжена.

Как передавало ИА REGNUM, члены Совета Федерации России единогласно одобрили доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины. По словам главы комитета СФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, расследование показало, что США продолжают работу по созданию компонентов биологического оружия и могут его применять за пределами своего государства. Он также пояснил, что парламентское расследование было проведено после того, как Федеральному собранию России стали известны факты и обстоятельства в отношении военно-биологических программ, осуществляемых США на Украине.