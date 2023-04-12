Москва, 12 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В 2022 году в России провели масштабную работу по улучшению характеристик вооружения и внесению изменений в перспективные разработки. Об этом 12 апреля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в Совете Федерации.

Илья Питалев/РИА Новости Денис Мантуров

Он отметил, что усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента РФ Владимира Путина удалось в разы увеличить выпуск приоритетной продукции в кратчайшие сроки.

«Причём это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в специальной военной операции», — сказал Мантуров.

По его словам, налажен постоянный контакт выездных бригад оборонных предприятий и генеральных конструкторов с военными подразделениями.

«Это позволяет быстро улучшать характеристики вооружений и вносить изменения в перспективные разработки», — добавил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мантуров заявил, что за 2022 год в России освоили выпуск более 1 тыс. продуктов электроники. По его словам, в 2023 году планируется удвоить долю отечественной продукции на внутреннем рынке.