В Кремле призвали проверить достоверность кадров с обезглавливанием военного

Москва, , 13:37 — REGNUM Представитель Кремля Дмитрий Песков 12 апреля поднял вопрос о достоверности кадров с казнью военного Вооружённых сил Украины (ВСУ), появившихся в сети. Отвечая на вопрос представителей СМИ, он сказал, что эти кадры настолько ужасны, что нужно проверить их достоверность. Также пресс-секретарь российского президента прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру, планы по зерновой сделке, законопроект об электронных повестках и ряд других, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Служить в армии — это конституционная обязанность граждан, а законопроект об электронных повестках призван исправить тот бардак, который местами возник в военкоматах с началом спецоперации на Украине, пояснил Дмитрий Песков. «Речь идёт о том, что мы должны упорядочить систему учёта и призыва», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Законопроект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках, принятый 11 апреля Госдумой сразу в трех чтениях, призван систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, скорость принятия Госдумой законопроекта об электронных повестках объясняется важностью документа и изменений, и президент России Владимир Путин в курсе содержания данного закона и рассмотрит его, как только он поступит ему на подпись.

Касаясь вопроса реализации зерновой сделки, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что часть её до сих пор не работает, поэтому сегодняшние перспективы продления не такие уж хорошие. «Никакая сделка не может стоять на одной ноге. Она должна стоять на двух ногах», — заявил Песков.

Комментируя известие о невыдаче виз для участия в Совбезе ООН главе российского МИД Сергею Лаврову, Дмитрий Песков пояснил, что его нужно проверять, потому что у американской стороны есть обязательство.

Говоря о вероятности участия спецназа НАТО в украинском конфликте, представитель Кремля подчеркнул неопределенную степень достоверности источника информации — слитых в сеть секретных документов Пентагона. Вместе с тем, по его словам, Москва обладала и обладает информацией о том, что инструктора и бойцы из стран Североатлантического альянса принимают участие в боевых действиях.

Говоря о ближайших планах российского президента, Дмитрий Песков отметил, что сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин пообщается с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, а также выступит на премьерном показе кинокартины «Вызов», которая стал первым художественным фильмом, снятым на МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля Дмитрий Песков 12 апреля прокомментировал прессе ряд актуальных тем. В частности, известил, что президент России Владимир Путин знает о докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с деятельностью биологических лабораторий США на территории Украины. Также пресс-секретарь российского президента отреагировал на слова бывшего президента США Дональда Трампа, назвавшего лидеров России, Северной Кореи и Китая умнейшими политиками.