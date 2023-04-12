Песков: США должны выполнить обязательства перед ООН по выдаче визы Лаврову

Москва, , 14:20 — REGNUM У США есть обязательства перед Организацией Объединённых Наций, и их необходимо выполнять. Об этом заявил 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об отказе Штатов предоставить визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и другим представителям российской делегации.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

Песков подчеркнул, что Кремль негативно относится к созданию таких препятствий.

«Отмечу, что я не видел в первоисточнике эти сообщения, надо проверять. Но у американской стороны есть обязательства, как у стороны принимающей, и Америка должна выполнять эти обязательства», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, министру иностранных дел России Сергею Лаврову пока не выдана американская виза для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Об этом ранее рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что ни один из представителей российской делегации пока не получил визу. Заседания в Совбезе ООН с участием Сергея Лаврова назначены на 24 и 25 апреля.

Ранее в МИД заявили, что первое центральное мероприятие под председательством РФ в Совете Безопасности ООН на тему противодействия бесконтрольному распространению оружия было сведено представителями западных стран к политической демагогии, направленной на дискредитацию России.