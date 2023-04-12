В Кремле ответили на вопрос о «секретных» переговорах с Ираном по топливу для ракет

Москва, , 13:12 — REGNUM В Кремле не комментируют предположения о переговорах Ирана с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет, используемых в ходе специальной военной операции, заявил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

«Я не знаком с такими сообщениями. Ничего не могу сказать», — заявил Песков.

Ранее американский журнал Politico сообщил, что Иран якобы начал «секретные» переговоры с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет, использующихся в ходе специальной военной операции. По версии издания, иранский дипломат Саджад Ахадзаде договорился о закупке в России и в Китае перхлората аммония, использующегося для производства твердотопливных ракет, которые Иран якобы поставляет российской армии. Китай таким образом фактически оказывает России помощь в проведении СВО, но делает это через иранского «посредника», чтобы не обострять отношения с Западом, отметили источники издания.

Ранее власти России и Ирана неоднократно опровергали предположения о якобы ведущихся поставках военной техники из Ирана в Россию. Никаких доказательств так и не было представлено, все обвинения безосновательны, заявил в марте 2023 года министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.