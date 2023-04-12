Москва, 12 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Водитель фуры запустил квадрокоптер, чтобы, как он утверждает, узнать размер пробки, которая образовалась из-за крупного ДТП. Это заметили сотрудники ГИБДД и вызвали на место полицию. Мужчину задержали и доставили в отдел. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

ИА REGNUM Авария

Это произошло вечером 9 апреля недалеко от деревни Запрудино в Орехово-Зуевском районе Московской области. На трассе А-108 произошло серьёзное ДТП с участием нескольких автомобилей. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу, возникла пробка. В неё попал и 46-летний Александр (имя изменено), который вёз из Рязани в Ярославль целую фуру продуктов. Мужчина переживал за сохранность груза и поинтересовался у дорожных полицейских, как долго придётся стоять.

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«Мне сказали, что 10 минут, я вернулся в машину, прождал полчаса, но ничего не изменилось. Там была большая авария, несколько погибших. Ясности по времени никто не давал. А я вёз скоропортящиеся продукты, мне важно знать, сколько времени я буду в пути. И я решил запустить квадрокоптер, чтобы посмотреть, что там впереди. Это не понравилось сотрудникам ГИБДД», — рассказал Александр.

Инспекторы проверили у Александра документы на машину и груз, составили протоколы осмотра. А квадрокоптер изъяли. Затем о запуске дрона сотрудники ДПС сообщили в полицию. Мужчину задержали и сопроводили в отдел.

«При осмотре машины я показал инспекторам, что в моём квадрокоптере не было карты памяти. Я знаю правила запуска, моя модель весит всего 249 граммов, и запускал я её в пределах прямой видимости. По закону это разрешено, но меня всё равно вынудили поехать в отдел. Я не мог бросить машину с грузом на трассе и был вынужден поехать на ней в полицию», — говорит мужчина.

Там Александр дал объяснения, ему вернули дрон. Полицейские не нашли в его действиях состава преступления.