Москва, , 13:12 — REGNUM В День космонавтики президент России Владимир Путин пообщается с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, а также выступит на премьерном показе кинокартины «Вызов», который стал первым художественным фильмом, снятым на МКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Президент России Владимир Путин © Михаил Климентьев/ТАСС

«С докладом у президента будет Юрий Борисов», — отметил представитель Кремля, добавив, что разговор будет идти об итогах 2022 года, а также о перспективах на будущее, доклад приурочен ко Дню космонавтики.

Песков отметил, что после 17:00 Путин, как ожидается, выступит на торжественном мероприятии в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня космонавтики.

«Там будет показ уже нашумевшего до выхода фильма, все будем смотреть», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, лента «Вызов» вошла в список 10 самых ожидаемых российских фильмов 2023 года. Картина снималась по заказу Роскосмоса и Первого канала. В ней рассказывается история о нештатной ситуации на Международной космической станции, потребовавшей экстренного вылета на МКС врача с Земли.