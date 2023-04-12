Москва, 12 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В Кремле ознакомились со словами бывшего президента США Дональда Трампа, назвавшего лидеров России, Северной Кореи и Китая умнейшими политиками. Об этом 12 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

На вопрос, как такую оценку восприняли в Кремле, Песков ответил: «Мы ознакомились с ней так же, как и вы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что лидеры России Владимир Путин, КНДР Ким Чен Ын и Китая Си Цзиньпин являются одними из умнейших людей среди политиков.

При этом экс-президент США назвал председателя Си Цзиньпина «блестящим человеком». Такую же высокую оценку он дал Владимиру Путину и Ким Чен Ыну.