«Известия»: в работе информационной системы ФТС произошёл сбой из-за цифровизации службы

Москва, , 12:57 — REGNUM В работе единой информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС) произошел сбой. Об этом 12 апреля сообщает газета «Известия».

Отмечается, что сейчас работа системы частично восстановлена, специалисты круглосуточно работают над её полным восстановлением.

Надпись на здании Федеральной таможенной службы России © Виталий Белоусов/РИА Новости

Уточняется, что в пунктах пропуска в настоящее время инспекторы проводят операции, при этом они используют бумажные носители. По информации издания, сбой не сказался на пересечении границы гражданами России.

Журналисты отмечают, что неполадки произошли из-за «цифровизации» службы.

Как передавало ИА REGNUM, Федеральная таможенная служба подтвердила факт задержания высокопоставленных сотрудников таможни в Москве. Речь идёт о замначальника Центрального таможенного управления генерале Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве. Задержание произошло при получении взятки в $50 тысяч (3,8 млн рублей).