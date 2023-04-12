Москва, , 12:54 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материалы британской газеты Guardian о том, что на Украине был задействован спецназ из Великобритании и США.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Как и все, мы не знаем, какова степень достоверности этих документов», — сообщил представитель Кремля, добавив, что до утечки секретных документов Пентагона Москва обладала и обладает информацией о том, что инструкторы и бойцы из стран Североатлантического альянса принимают участие в боевых действиях.

Ранее британское издание со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона сообщило, что на Украине в феврале–марте 2023 года были задействованы порядка 50 британских спецназовцев. Всего в боях принимали участие 97 военнослужащих из стран НАТО, уточняется в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, один из бойцов спецназа «Ахмат» рассказал, что украинские военные в первую очередь забирают с поля боя тела убитых иностранных наёмников, а соотечественников оставляют.