Москва, 12 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. За 2022 год в России освоили выпуск более 1 тыс. продуктов электроники, в 2023-м планируется удвоить долю отечественной продукции на внутреннем рынке. Об этом 12 апреля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

«Только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке», — сказал Мантуров.

Он отметил, что в абсолютном объёме этого ещё недостаточно, но стоит задача к 2030 году нарастить долю отечественной продукции до 70%.

По его словам, сегодня стратегический акцент делается на преодолении зависимости от зарубежных технологий по всей цепочке создания электронной продукции.

Он уточнил, что для этого идёт освоение производства технологического оборудования для литографии, травления и выращивания кристаллов.

Кроме того, увеличивается выпуск специальных материалов и высокочистых газов, разрабатываются системы автоматизированного проектирования и программное обеспечение для отечественной электронной компонентной базы, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Мантуров заявил, что в России необходимо восстановить госнадзор за соблюдением технических регламентов промышленной продукции. По его словам, это нужно, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок, в том числе от контрафакта.