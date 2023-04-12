В Кремле поставили под вопрос достоверность кадров с казнью военного ВСУ

Москва, , 12:47 — REGNUM Кадры, на которых путём обезглавливания казнят военнослужащего ВСУ, ужасны. Но необходимо проверить их достоверность, заявил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее в украинских соцсетях появились кадры, на которых обезглавливают ещё живого человека с нашивкой ВСУ. Это якобы сделали российские военные.

Представитель Кремля заявил, что эти кадры, безусловно, ужасны. Но первым делом необходимо проверить их достоверность, а уже потом устанавливать, действительно ли это имело место, «а если имело, то где и со стороны кого».

«Прежде всего, в мире фейков, в котором мы живём, нужно проверить достоверность этой съёмки», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк подтвердил, что российские военнослужащие подвергаются пыткам и жестокому обращению в плену ВСУ. По рассказам самих бывших военнопленных, их избивали ногами и дубинками, пилили ножовкой, пытали электротоком, имитировали расстрел.