Правительство поддержало штрафы для госкомпаний за использование иностранных мессенджеров

Москва, , 12:40 — REGNUM Правительство России дало положительный отзыв на законопроект об установлении административной ответственности для банков и госкомпаний за оказание услуг в иностранных мессенджерах, сообщил 12 апреля автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Мессенджеры Иван Шилов © ИА REGNUM

«Законодательное ограничение использования иностранных мессенджеров государственными и финансовыми организациями — правильная мера. На днях из правительства РФ поступил положительный отзыв на мой законопроект, который установит административную ответственность за несоблюдение этих ограничений», — написал Горелкин в своём Telegram-канале.

К примеру, штаб-квартира Telegram находится за пределами России, и активно инвестировать в развитие зарубежной организации, внедряя её в финансовый сектор страны, как это происходит сейчас, нецелесообразно, отметил депутат.

1 марта 2023 года вступили в силу новые положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Речь идёт о Discord, Microsoft Teams, Skype for Business Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.