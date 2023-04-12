Mediapart: 13 женщин обвинили актёра Жерара Депардье в сексуальном насилии

Париж, , 12:48 — REGNUM Более десяти женщин обвинили известного актёра Жерара Депардье в сексуальном насилии. Показания 13 женщин опубликовал французский сайт расследований Mediapart.

Жерар Депардье © Thierry Roge/Global Look Press

В статье говорится, что все эти случаи могли быть совершены в период с 2004 по 2022 год, а жертвами выступали партнёрши Депардье по съёмкам. В материале уточняется, что насилие якобы происходило на съёмочных или открытых площадках. При этом в своих жалобах не все жертвы пожелали огласки, уточняют авторы.

«Одни актрисы предпочли остаться неизвестными, другие решили выступить под псевдонимом», — отмечается в публикации.

Сам Депардье опроверг все обвинения в свой адрес через адвокатов.

Первое обвинение в изнасиловании французскому актёру ещё в 2018 году предъявила актриса Шарлотта Арну. Депардье и тогда отказался признавать свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Жерар Депардье заявил, что, несмотря на украинский конфликт, он по-прежнему считает себя русским и продолжает любить русскую культуру. Отвечая на вопрос журналистов о том, изменилось ли его отношение к России спустя год после начала специальной военной операции на территории Украины, француз ответил: «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру».