Врио главы ЛНР Пасечник подписал распоряжение о проведении ежегодных субботников

Луганск, , 12:46 — REGNUM Последняя суббота апреля станет ежегодным единым днём проведения субботника в Луганской Народной Республике. Изменения введены распоряжением врио главы региона Леонидом Пасечником, об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

Документ подписан 10 апреля и вступил в силу с этого дня. Ответственность за исполнение распоряжения возложена на органы власти. Их руководителям поставлена задача организовать наведение порядка.

«Считаю правильным помочь коммунальщикам и возродить добрую традицию субботников, которая не только помогает сделать город чище, но и собраться коллективом, поработать. Это и хороший воспитательный момент для наших детей — пример бережного отношения к родному краю и его природе», — прокомментировал учреждение субботников Леонид Пасечник.

Он подчеркнул важность уборки на улицах и в парках накануне майских праздников и призвал депутатов и чиновников выйти на субботники, чтобы вдохновить жителей ЛНР личным примером.

«Никто не должен остаться в стороне! Приглашаю всех неравнодушных выйти во двор, в сквер или на другой участок и с командой единомышленников включиться в уборку нашего общего дома — Луганщины», — написал врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Госдума РФ приняла закон, который устанавливает московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.