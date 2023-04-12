Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за увеличение расходов на оборону

Киев, , 12:44 — REGNUM Пользователи Twitter раскритиковали подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об увеличении оборонных расходов на 14,5 млрд долларов. Они высказывают мнение о том, что Зеленский таким образом уничтожит Запад.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из комментаторов отметил, что всё будет оплачено деньгами налогоплательщиков Европы и США. Другой пользователь считает, что президент Украины может себе это позволить, поскольку западные страны всё оплатят.

Ещё один комментатор высказал мнение о том, что ещё 14,5 млрд долларов из карманов налогоплательщиков уйдёт в канализацию.

Читатели уверены, что необходимо договариваться о мирном урегулировании конфликта, а не разорять страны Запада.

Как передавало ИА REGNUM, Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону Украины. Депутаты поддержали увеличение оборонных расходов бюджета на 537,2 млрд гривен (14,5 млрд долларов).

В Китае призвали Зеленского согласиться на переговоры с Россией Обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани высказал мнение о том, что властям Украины нужно забыть свою гордость и заключить мир до того момента, когда у них не останется последних рычагов давления и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий.