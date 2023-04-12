Москва, 12 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали более 40 тыс. человек из всех регионов России и 61 государства. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Конкурс стартовал 4 апреля. Мы внимательно следим за ходом регистрации и видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства», — сказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он отметил, что активно участвуют жители новых субъектов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, более 65% конкурсантов являются опытными управленцами в возрасте от 36 до 50 лет, ещё 20% — участники в возрасте от 31 до 35 лет. 10% заявок пришли от молодых людей до 30 лет, а 5% — от участников старше 51 года.

Более 12% заявок получены от управленцев из сферы промышленности, 8% — от руководителей сферы образования, 7% — из отрасли строительства и архитектуры, 7% — от сферы информационных технологий, телекоммуникации и связи, 6% — от предпринимателей, 5% — от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, 5% — из сферы торговли.

37% от общего числа регистраций подали жители Центральной России. На втором месте — Приволжский федеральный округ (15%). После них идут Северо-Западный (12%), Уральский (9%), Сибирский (9%), Южный (8%), Северо-Кавказский (4%) и Дальневосточный (4%) федеральные округа.

В топ-15 регионов по количеству заявок вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, Мурманская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская, Томская, Самарская и Ростовская области.

Отмечается, что в этом сезоне организаторы добавили новый региональный этап, в котором каждый из 89 субъектов РФ предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» стартовал 4 апреля. Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Конкурс проводят с 2017 года. В этом году заявки будут принимать до 14 мая. Участниками проекта могут стать руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Среди призов грант в размере 1 миллион рублей на обучение. Также конкурсанты могут получить возможность встретиться с ведущими российскими управленцами, получить карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе.