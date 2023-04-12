Москва, 12 апреля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Российские типографии нашли, чем заменить европейскую бумагу: теперь бумагу закупают в Турции и Китае. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на полиграфистов.

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О закупках материалов в этих странах рассказал генеральный директор «Красногорской типографии» Павел Мелихов. По его словам, 35% мелованной бумаги приходятся на поставки из Китая, первая партия была приобретена в Турции.

Также у китайских поставщиков бумагу закупает организация «Печатных дел мастер». Интерес к продукции проявляет и типография «Гарант».

Как отмечает издание, выход в новые страны вполне логичен. В условиях дефицита бумаги и роста цен типографии в России также могут выйти на поставщиков из Индонезии, считают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков рассказал о временном исчезновении офисной бумаги с прилавков. Он объяснил данное явление отсутствием химических реактивов и проблемами в нарушении производственной цепочки.

В апреле министр промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявлял, что дефицита офисной бумаги в России не будет. Тогда он отмечал, что в стране ситуация с ценами на бумагу нормализуется.

Между тем в сентябре прошлого года доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявляла, что российские книжные издательства, опасаясь поднимать и без того высокие цены на свою продукцию, будут либо сокращать тиражи, либо переходить к менее качественным продуктам.