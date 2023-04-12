Москва, 12 апреля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Правительство России одобрило продажу «Новатэку» доли компании Shell (27,5%) в компании «Сахалинская энергия», операторе проекта «Сахалин-2», сумма сделки составит 94,8 млрд рублей, передаёт 12 апреля ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Владимир Астапкович/РИА Новости «Новатэк»

«Утвердить цену продажи доли (…) общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская энергия» в размере 94,8 млрд рублей и определить, что продажа указанной доли подлежит обществу с ограниченной ответственностью «Новатэк Московская область»», — сказано в тексте распоряжения.

О выходе из проекта «Сахалин-2» представители Shell заявили в сентябре 2022 года, после объявления о том, что у проекта появится новый оператор. Доли акций британской компании в «Сахалине-2» в конце 2022 года была оценена правительством России в 94,8 млрд рублей.

Контрольным пакетом акций нового оператора владеет «Газпром». 22,5% акций принадлежат японским компаниям Mitsui и Mitsubishi, руководители которых заявили, что не намерены выходить из проекта.