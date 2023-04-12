Совфед утвердил результаты расследования по биолабораториям США на Украине

Москва, , 12:25 — REGNUM Доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины единогласно одобрили члены Совета Федерации РФ. Об этом говорится в тексте соответствующего постановление, которое вступает в силу с 12 апреля.

Анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Направить итоговый доклад президенту Российской Федерации и в правительство Российской Федерации», — также отмечено в документе.

Деятельность лабораторий парламентская комиссия анализировала в течение года. По итогам этой работы был подготовлен доклад. Из него следует, что лаборатории для разработки биологического оружия создавались на Украине американскими специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование показало, что США продолжают работу по созданию компонентов биологического оружия и могут его применять за пределами своего государства. Об этом рассказал глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, парламентское расследование было проведено после того, как Федеральному собранию России стали известны факты и обстоятельства в отношении военно-биологических программ, осуществляемых США на Украине.

Госдума утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по американским биолабораториям на заседании 11 апреля.