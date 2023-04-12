Москва, 12 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины единогласно одобрили члены Совета Федерации РФ. Об этом говорится в тексте соответствующего постановление, которое вступает в силу с 12 апреля.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины

«Направить итоговый доклад президенту Российской Федерации и в правительство Российской Федерации», — также отмечено в документе.

Деятельность лабораторий парламентская комиссия анализировала в течение года. По итогам этой работы был подготовлен доклад.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации на Украине обнаружили более 30 американских биолабораторий. Минобороны РФ представило документальные доказательства того, что в лабораториях проводили работы с компонентами биологического оружия, а также исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. США оказывали этим работам финансовую, научно-техническую и кадровую поддержку . Американская сторона пыталась опровергать эти обвинения. По словам директора национальной разведки США Эврила Хэйнса, у Украины нет биологического и ядерного оружия, страна оказывали ей помощь якобы только в контексте биозащиты. Однако призывы РФ на международных площадках расследовать деятельность США на Украине фактически игнорировались.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование показало, что США продолжают работу по созданию компонентов биологического оружия и могут его применять за пределами своего государства. Об этом рассказал глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, парламентское расследование было проведено после того, как Федеральному собранию России стали известны факты и обстоятельства в отношении военно-биологических программ, осуществляемых США на Украине.

Госдума утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по американским биолабораториям на заседании 11 апреля.