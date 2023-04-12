Минск, 12 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Российский консул в Белоруссии посетил осуждённую гражданку России Софью Сапегу, он получил от неё согласие на экстрадицию в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалёв.

Тамара Беляева/Sputnik/РИА Новости Россиянка Софья Сапега (на первом плане слева)

«Как только соответствующее разрешение белорусскими властями было оформлено, наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу», — приводит ТАСС его слова.

Маскалёв добавил, что во время встречи с осуждённой от неё было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации.

Он пояснил, что техническими деталями процедуры экстрадиции сейчас занимаются правоохранительные органы России и Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2022 года гродненский областной суд в Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, которые повлекли вред потерпевшим.

Сапега получила отказ в помиловании в силу недостаточности критериев для такого решения. По словам замглавы администрации президента Белоруссии Ольги Чуприс, чтобы состоялся акт помилования, необходимо соблюдение ряда условий, в частности, Сапега не отбыла даже половину срока.