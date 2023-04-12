МИД России обвиняет Евросоюз в геополитических играх и «попытке беспардонно присвоить лавры посредничества, под которым ничего нет». Очередной пограничный конфликт Баку и Еревана высвечивает многоходовую интригу, в которую по разным причинам и с разными целями вовлекаются внутренние и внешние игроки.

Станислав Тарасов, , 12:44 — REGNUM На границе между Арменией и Азербайджаном очередное обострение. У села Тех в Сюникской области Армении произошла перестрелка. По данным армянских и азербайджанских СМИ, с обоих сторон есть погибшие. Поступают сообщения и о том, что вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции друг друга в зоне Лачинского района.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее российские миротворцы фиксировали нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе Нагорного Карабаха, что нашло отражение в специальном сообщении министерства обороны России.

Ереван и Баку, как обычно, обвинили друг друга в провокациях и нападениях.

Накопление негативного потенциала в регионе шло постепенно.

Ситуация обсуждалась в телефонных разговорах между президентом России Владимиром Путиным со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Но почему же тогда ситуация вновь скатывается к силовому сценарию, почему обострение произошло именно сейчас?

Поводом для вспышки называют начало инженерных работ по строительству новой дороги в Лачинском коридоре (отрезок Тех — Корнидзор). Достигнутые ранее договоренности предоставляют все возможности для разрешения возникшей ситуации мирными средствами.

В тексте трехстороннего соглашения по Карабаху от 9 ноября 2020 года, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией, говорится следующее:

«По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе трехсторонних переговоров. 2022 © Михаил Климентьев/ РИА Новости

До готовности новой дороги должен использоваться нынешний Лачинский коридор, безопасность движения по которому Азербайджан обязан гарантировать.

В то же время Баку не удается конвертировать свою военную победу во второй карабахской войне в полноценное мирное соглашение. Не принес ожидаемых успехов и инициированный Ереваном диалог на западных площадках. Прежний переговорный формат стал терять устойчивость.

Формально базой для окончательного разрешения всех вопросов пока еще служит мирное соглашение 20 ноября 2020 года, но обострение негативно влияет на все треки переговоров, в которых посредничают и одновременно конкурируют ЕС и Москва.

МИД России уже обвиняет Евросоюз в геополитических играх и «попытке беспардонно присвоить лавры посредничества, под которым ничего нет». Тем не менее, происходящее высвечивает многоходовую интригу, в которую по разным причинам и с разными целями вовлекаются внутренние и внешние игроки.

Если выстраивать последние события в хронологическом порядке, то бросается в глаза следующее.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров, снова говоря о сроках возможного размещения миссии стран Организации Договора о коллективной безопасности в Армении, подчеркивал, что «это предложение до сих пор на столе», а «миссия может быть в течение буквально одного-двух дней развернута, если наши армянские союзники, друзья, по-прежнему в этом заинтересованы».

Напомним, что ранее Пашинян называл конкретную причину отказа в приеме миссии ОДКБ: отсутствие политической оценки с ее стороны «агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении», имея в виду инциденты на границе двух стран 11 мая и 14 ноября 2021 года, а также 13 сентября 2022 года.

В то же время появление по инициативе Армении на границе с Азербайджаном так называемой гражданской миссии ЕС не оговаривалось подобными условиями.

В этой связи Баку первоначально заявлял, что миссия Евросоюза «осуществляется исключительно на двусторонней основе», полагая, что она «не будет подрывать взаимное доверие».

Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе © Григорий Сысоев/РИА Новости

Но потом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев стали говорить, что миссия начала «искусственно обострять обстановку», хотя изначально Баку вместе с Ереваном, двигаясь в направлении западных партнеров, не могли не понимать последствий. Такой ход событий вовлекает в ситуацию новых игроков и отодвигает в сторону трехсторонние договоренности от 9 ноября 2020 года.

Более того, позитивные отклики Еревана и Баку на призывы ЕС и США «вести прямые переговоры», ставят цель снизить посредническую роль России. И, видимо, не случайно появление миссии Евросоюза хронологически совпало с обострением азербайджано-иранских отношений, отчего ситуация стала приобретать более сложный характер.

Если, как утверждает Ереван, Азербайджан осуществляет против него «акт агрессии», то Армения должна была быть заинтересована в появлении миссии ОДКБ на своей границе. Но она с этим не спешит.

Что же касается возможных выводов миссии ЕС о причинах осложнений, то для поведения Азербайджана они теперь не имеют никакого значения.

Конечно, выход из сложной ситуации есть, и он заключается в проведении переговоров. Опасность в том, что очередная вооруженная вспышка затормозит как предложенные Москвой, так и поддерживаемые Западом варианты урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Поэтому объективно остаются предпосылки для перерастания пограничной проблемы в очередной региональный вооруженный конфликт с вовлечением в самых разных комбинациях внешних игроков. Если, конечно, в регионе не сработает система взаимного сдерживания, которая сейчас выглядит гораздо жестче, чем накануне второй карабахской войны.