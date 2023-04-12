Казань, 12 апреля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» назначен Рашид Рахимов. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба команды.

Светлана Бекетова Рашид Рахимов

«На должность главного тренера «Рубина» назначен 58-летний российский специалист Рашид Рахимов», — говорится в сообщении.

О сроках контракта не сообщается. Ранее «Рубин» объявил об уходе Юрия Уткульбаева с поста главного тренера.

Последним местом работы Рахимова была «Уфа», которую он возглавлял с октября 2020-го по апрель 2021 года. До этого он был главным тренером пермского «Амкара», московского «Локомотива», грозненского «Ахмата».

В настоящее время «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. После 26 туров команда набрала 47 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Уткульбаева назначили главным тренером «Рубина». На этом посту он сменил Леонида Слуцкого, работавшего в команде с 19 декабря 2019 года.