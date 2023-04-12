Минск, , 12:12 — REGNUM Российская гражданка Софья Сапега, отбывающая наказание в Белоруссии, дала согласие на экстрадицию в РФ. Об этом пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев сообщил 12 апреля РИА Новости

Софья Сапега © instagram. comsapega_sofia_/Global Look Press

Он рассказал, что 10 апреля осуждённую, которая находится в Гомельской женской колонии, посетил российский консул. В ходе встречи Сапега согласилась, чтобы её выдали России для возможного отбывания дальнейшего наказания на родине.

Маскалев добавил, что российские и белорусские правоохранительные органы занимаются техническими деталями процедуры экстрадиции.

Ранее о начале процедуры выдачи Сапеги российской стороне сообщил её адвокат Антон Гашинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной по статьям УК Белоруссии об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и незаконном сборе и распространении сведений о госслужащих, повлёкших вред потерпевшим. В мае 2021 года Сапегу задержали в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Этот канал в Белоруссии признан экстремистским и террористическим.