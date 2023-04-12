Голикова: правительство РФ изучит доклад о биолабораториях на Украине и отреагирует

Москва, , 12:08 — REGNUM Правительство России внимательно изучит доклад комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием специалистами из США биологических лабораторий на Украине, а также отреагирует на поставленные вопросы. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Биологическая угроза Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, при получении доклада комиссии внимательно его изучим и отреагируем на поставленные вопросы по компетенции», — сказала она.

Вице-премьер добавила, что работа парламентской комиссии проходила в контакте со всеми заинтересованными органами федеральной власти.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы комитета СФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, США продолжают работу по созданию компонентов биологического оружия и могут его применять за пределами своего государства. Такой вывод сделали члены комиссии по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.