Москва, 12 апреля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России изучает 240 патогенов опасных болезней, обнаруженных в четырёх украинских лабораториях. Об этом 12 апреля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности Соединённых Штатов.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

«Мы реально работали в четырёх лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана», — сказал он в Совете Федерации, добавив, что большая часть материалов касается сибирской язвы и холеры.

По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против вышеуказанных заболеваний. Генерал подчеркнул, что Министерство обороны сотрудничает совместно с Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором.

Накануне Игорь Кирилов заявил, что акции протеста в связи с деятельностью американских биологических лабораторий на Украине прошли в Южной Корее, Армении, Киргизии и Сербии. Растёт беспокойство общественности за границей по этому поводу, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Кириллов также рассказал об анализе мест в Херсонской области, ДНР и ЛНР, где находились американские биологические объекты. Исследование показало, что США создают рядом с границами России компоненты биологического оружия. Сомнений нет, что США «под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения», отметил представитель Минобороны.

Претензии России к Киеву и Вашингтону, связанные с работой лабораторий, остаются открытыми и требуют ответа, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») назвала США ответственными за биологическую оккупацию Украины. Этот проект стал частью стратегии по разрушению украинского суверенитета, считает она.