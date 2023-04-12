Эксперт Тумбарцев: «умные» бомбы неэффективны на Украине из-за плохой подготовки персонала авиабаз

Москва, , 11:53 — REGNUM Проблемы при эксплуатации американских «умных» бомб JDAM украинскими военными могут быть вызваны тем, что США не занимаются подготовкой обслуживающего персонала украинских авиабаз, а также действием российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ИА REGNUM заявил военный эксперт Максим Тумбарцев.

Управляемая авиационая бомба JDAM Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Взрыватель авиабомбы помещается в неё при подготовке к использованию по назначению. Теоретически специалисты, которые делали это на украинских самолётах, были плохо знакомы с механизмом снаряжения и допустили ошибки», — сказал Тумбарцев.

По его словам, эти ошибки приводят к тому, что взрыватель либо не срабатывает, либо детонирует слишком поздно.

Также он обратил внимание, что для эффективного использования бомбы JDAM её нужно сбрасывать с высоты 10–14 тыс. метров. Но украинские самолёты редко поднимаются на такую высоту, опасаясь российских истребителей и систем ПВО, и запускают ракеты с предельно малых высот. В этом случае вероятность нештатных ситуаций возрастает.

Кроме того, отметил эксперт, проблемой для JDAM стало противодействие со стороны российских систем РЭБ, которые глушат сигнал GPS. Это приводит к отклонению бомбы от заданного курса.

Тумбарцев подчеркнул, что примеры неудачного использования западных авиационных боеприпасов показывают, что украинские ВВС не способны оказывать решающее влияние на ход боевых действий.

«Это наглядный пример того, что поставка современных вооружений или боеприпасов сама по себе ничего не решает», — заключил эксперт.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что сбой в работе систем наведения американских «умных» бомб JDAM на Украине мог произойти из-за российской системы РЭБ. Предполагается, что взрыватели бомб не были настроены должным образом. При этом у них могли возникнуть проблемы с сигналом GPS, которые вызваны действиями российских глушилок.