Москва, , 11:57 — REGNUM Крупнейшие мировые державы могут объединиться в закрытый клуб вокруг технологий искусственного интеллекта, как это прежде произошло с ядерными технологиями. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил 12 апреля в ходе выступления в Совете Федерации.

Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети», — сказал Греф, курирующий развитие искусственного интеллекта в России.

По его словам, Россия должна войти в этот клуб, быть его членом, то есть донором, а не реципиентом современных ИИ-технологий. Нужно приложить для этого все усилия, подчеркнул глава Сбербака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что планомерная работа по развитию искусственного интеллекта и задействованию наработок в отечественной экономике продолжится. Россия не должна отставать в этой области от лидирующих стран.