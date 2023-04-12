Глава Минобороны Сербии Вучевич опроверг данные Reuters о поставке оружия Киеву

Белград, , 11:49 — REGNUM Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг информацию американского агентства Reuters о поставках оружия Киеву, назвав ложью соответствующие данные.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич © STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС

«Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта», — приводит его слова агентство Tanjug.

Он допустил возможность попадания сербского оружия в зону конфликта «каким-то волшебным способом», однако, по его словам, «это никак не связано с Белградом».

Ранее Reuters со ссылкой на секретные документы, попавшие в Сеть в результате утечки, сообщило, что Сербия согласилась помочь Украине поставками оружия и могла уже осуществить их. Какое именно оружие и в каком количестве поставила или согласилась поставить Украине Сербия, в публикации не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что утечка документов в США может являться целенаправленным вбросом.