Москва, , 11:42 — REGNUM Попытка управлять курсом рубля приводит к финансовым кризисам и резким девальвациям. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы по опыту своей страны знаем, что попытка управлять курсом приводит к резким девальвациям, по сути дела, к финансовым кризисам», — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что Банк России выступает за более стабильный валютный рынок, но не за административное определение курса, поскольку в результате курс может оторваться от экономических реалий, от баланса интереса импортеров и экспортеров.

Набиуллина высказала мнение о том, что стабилизация курса рубля будет способствовать низкой инфляции — чем ниже инфляция, тем стабильнее курс валюты.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, влияние в 2023 году курса рубля, который в минувшем году сдерживал инфляцию, будет, вероятно, проинфляционным. Она отметила, что решения регулятора по денежно-кредитной политике, по ключевой процентной ставке ориентируются на текущий темп роста цен, на ожидаемый темп в предстоящие месяцы и на инфляционные ожидания населения и бизнеса.