* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 11:50 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил 11 апреля уголовное дело в отношении бывшего члена партии «Яблоко» Анастасии Брюхановой. Сообщил ИА REGNUM источник. Собеседник добавил, что Брюханова обвиняется в публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Анастасия Брюханова (cc0 karina gradusova

По данным следствия, 23 декабря 2022 года 29-летняя Анастасия Брюханова разместила видеоролик на YouTube в канале «Объектив», в котором, согласно исследованию экспертно-криминалистического центра МВД, содержатся признаки ч. 1 статьи 207.3 УК РФ. То есть публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

«В ролике Брюханова рассказывает о событиях в Буче, которые были не раз опровергнуты с доказательствами не только российскими, но и иностранными СМИ. Согласно официальной информации опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы являются провокацией. Гражданское население Украины не является объектом боевых действий для Вооруженных Сил РФ», — сообщил источник.

Анастасия Брюханова родилась 1 сентября 1993 года. Долгое время была членом партии «Яблоко», откуда её выгнали из-за тесного сотрудничества с видеоблогером и иноагентом Максимом Кацем (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Также является бывшим кандидатом в депутаты Мосгордумы и называет себя сотрудницей фонда «Городские Проекты Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Максима Каца».