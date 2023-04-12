Москва, 12 апреля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. США продолжают работу по созданию компонентов биологического оружия и могут его применять за пределами своего государства. Такой вывод сделали члены комиссии по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Об этом заявил глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев на 543-м пленарном заседании Совета Федерации.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев

По его словам, парламентское расследование было проведено после того, как Федеральному собранию России стали известны факты и обстоятельства в отношении военно-биологических программ, осуществляемых США на Украине.

Бондарев напомнил, что соответствующая парламентская комиссия была сформирована в марте 2022 года. Итоговый доклад комиссии был единогласно одобрен решением данной комиссии 22 марта.

Сенатор подчеркнул, что анализ итогового доклада позволяет сделать вывод о том, что США, вопреки своим публичным заявлениям, продолжают работу по созданию компонентов биологического оружия, готовы его производить и при необходимости могут его применять за пределами своего государства.

Как передавало ИА REGNUM, Госдума на пленарном заседании 11 апреля утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины, а также проголосовала за соответствующее постановление.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая в ходе итогового заседания комиссии по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий заявила, что информация о создании на территории Украины военных объектов НАТО под видом биолабораторий полностью подтверждена.

Депутат отметила, что создание военных объектов под видом биолабораторий позволило Соединённым Штатам Америки действовать в обход международных соглашений, ограничивающих размещение военных баз Североатлантического альянса на территории суверенных государств.