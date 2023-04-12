Лондон, 12 апреля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. За атакой на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи стояли агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на слитые ранее документы Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

В секретных документах, попавших в интернет, заявляется, что причастные к инциденту украинские диверсанты действовали вопреки приказам. Американская сторона узнала об этом случайно — через обрывочные сведения радиоэлектронной разведки.

Российский самолет A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. Воздушное судно задействовали в проходивших с 16 января по 1 февраля 2023 года учениях.

В конце февраля беспилотник атаковал А-50, однако особого ущерба не было. Задержанный украинец Николай Швед признался в совершении теракта и сообщил, что организатором была СБУ.

В Белоруссии также предполагали, что за террористической атакой могли стоять и польские спецслужбы.