Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала проинфляционное влияние курса рубля

Москва, , 11:14 — REGNUM Влияние в 2023 году курса рубля, который в минувшем году сдерживал инфляцию, будет, вероятно, проинфляционным. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 12 апреля в Госдуме.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина © Сергей Фадеичев/ТАСС

Она отметила, что решения регулятора по денежно-кредитной политике, по ключевой процентной ставке ориентируются на текущий темп роста цен, на ожидаемый темп в предстоящие месяцы и на инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Сейчас картина несколько более проинфляционная по сравнению со второй половиной 2022 года. Экспорт сдерживают санкционные ограничения, если говорить о внешних факторах, пояснила глава ЦБ.

«Обменный курс, который сдерживал инфляцию в прошлом году, в этом году, видимо, будет вносить проинфляционное влияние», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ также заявила о невозможности полной отмены мер валютного контроля в настоящее время, так как они нужны для защиты от санкционного давления. Центробанк также не считает нужным возвращаться к репатриации валютной выручки, добавила Набиуллина.