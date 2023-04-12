Bloomberg сообщил о попытках стран Восточной Европы отказаться от поставок урана из РФ

Вашингтон, , 11:11 — REGNUM США и страны Восточной Европы пытаются уменьшить зависимость от российского урана. Об этом пишет Bloomberg.

Таблетки из диоксида урана Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, некоторые АЭС в Восточной Европе, которые раньше получали обогащенный уран из России, с 2025 года будут вести поиски другого поставщика.

«Геополитическая неопределённость меняет потоки ядерного топлива», — приводят журналисты слова генерального директора национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» Ержана Муканова.

Издание, ссылаясь на данные Всемирной ядерной ассоциации, отмечает, что спрос на обогащенный уран увеличится примерно на 30% до 2030 года.

Автор статьи указывает на то, что США входят в число государств, которые пытаются уменьшить свою зависимость от обогащённого урана из России, при этом эксперты не раз отмечали о критической зависимости США от данного российского ресурса.

Как передавало ИА REGNUM, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о необходимости ввести санкции против стран, получающих уран из России. Он назвал неприемлемым обход введённых в отношении России санкций благодаря содействию третьих стран.