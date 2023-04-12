Мелитополь, , 10:57 — REGNUM В Запорожской области сотрудники полиции обнаружили пять килограммов взрывчатки. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, сотрудники полиции города Мелитополя получили сведения о том, что около одного из кафе лежит подозрительный пакет. По тревоге были подняты сотрудники полиции и взрывотехники, которые оцепили территорию и исследовали содержимое пакета.

Отмечается, что в нём были обнаружены 10 брусков по 500 граммов пластического вещества с характерной маркировкой.

По предварительной информации, это вещество является взрывчатым. Находку передали взрывотехникам, по данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, в одном из гаражей в Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили склад с патронами и запчастями к оружию. Уточняется, что при этом обнаружены и изъяты малокалиберная винтовка, 449 патронов, барабан к револьверу системы «Наган», затвор к карабину и затвор к пистолету с ударно-спусковым механизмом.