Трамп отказался комментировать роль Вашингтона в подрыве «Северных потоков»

Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу диверсии на нитках «Северных потоков». Об этом 11 апреля сообщил телеканал Fox News.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать», — заявил политик в ходе интервью.

При этом бывший глава Белого дома отметил, что Москва не имеет к произошедшему никакого отношения. По словам Трампа, никакие аргументы не смогли убедить его в заинтересованности России в повреждении собственных газопроводов.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Соединённые Штаты специально вбрасывают в информационное поле ненастоящие версии о произошедшей на «Северных потоках» диверсии, чтобы запутать ход расследования.

Между тем российский посол в Копенгагене Владимир Барбин в интервью той же газете заявил, что отказ Дании, Швеции и Германии сотрудничать с российской стороной подрывает доверие к проводимому ими расследованию диверсии на «Северных потоках».