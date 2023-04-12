Вашингтон, 12 апреля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу диверсии на нитках «Северных потоков». Об этом 11 апреля сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать», — заявил политик в ходе интервью.

При этом бывший глава Белого дома отметил, что Москва не имеет к произошедшему никакого отношения. По словам Трампа, никакие аргументы не смогли убедить его в заинтересованности России в повреждении собственных газопроводов.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Соединённые Штаты специально вбрасывают в информационное поле ненастоящие версии о произошедшей на «Северных потоках» диверсии, чтобы запутать ход расследования.

Между тем российский посол в Копенгагене Владимир Барбин в интервью той же газете заявил, что отказ Дании, Швеции и Германии сотрудничать с российской стороной подрывает доверие к проводимому ими расследованию диверсии на «Северных потоках».