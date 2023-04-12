Москва, 12 апреля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Вводимый в России реестр военнообязанных будет запущен не раньше осени 2023 года, когда начнется очередной воинский призыв, проинформировал глава Минцифры Максут Шадаев 12 апреля в одном из Telegram-чатов IT-отрасли. По его предположению, точные сроки определятся после принятия закона о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, который Госдума рассмотрела на пленарном заседании 11 апреля сразу в трех чтениях.

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Согласно инициативе, граждане, которые получили повестку в электронном виде, должны явиться в военкомат в течение 20 дней. Также повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения на Госуслугах. По словам Максута Шадаева, электронные повестки можно будет обжаловать на сайте Госуслуг. Обращения будут рассматриваться ускоренно — в течение пяти дней.

«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Данные таких людей будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки», — пояснил чиновник.

По словам главы парламентского комитета по обороне Андрея Картаполов — одного из авторов законопроекта о создании единого реестра военнообязанных — электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу, а для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть для всех граждан, которые находятся в запасе. Мобилизованных рассматриваемые нормы никак не коснутся… На весенний призыв закон об электронных повестках распространяться не будет» — пояснил парламентарий.

«Электронные повестки будут размещать на созданном едином реестре, после чего призывнику будет приходить уведомление об этом в личном кабинете на портале Госуслуг. Вне зависимости от просмотра через семь дней она будет считаться автоматически врученной», — отметил 12 апреля в своем Telegram-канале глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, новый закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток устраняет те проблемы в работе мобилизационной системы, которые были выявлены и признаны после начала специальной военной операции на Украине, и которые общество требовало решить. По его мнению, мобилизационную систему ещё понадобится дорабатывать и изменять, чтобы она в ещё большей степени отвечала требованиям времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что полный запуск вводимого в России реестра военнообязанных возможен не раньше осени, когда начнётся очередной военный призыв на срочную службу, известил 12 апреля глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли. Говоря о сроках запуска он пояснил, что они будут определены утверждения законопроекта о едином реестре военнообязанных и электронных повестках, принятого накануне, 11 апреля Госдумой сразу в трех чтениях. Вслед за Госдумой закон рассмотрят в Совете Федерации. Заседание состоится сегодня, 12 апреля.

Разработкой реестра военнообязанных занимается Минцифры по заданию Минобороны. Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн.